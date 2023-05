Legambiente e Fiab hanno invitato il sindaco a insistere sulla strada della rivoluzione green: piste ciclabili, meno auto, ripristino dell'ascensore inclinato per favorire una mobilità alternativa e restituire centralità a pedone e ciclisti. Un appello indirizzato anche ai critici, a coloro che manifestano dubbi, perplessità o contrarietà alle nuove piste ciclabili che stanno sorgendo, con i lavori iniziati ora in via Puccini, allo Scalo. E un invito al sindaco Riccardo Mastrangeli a tirar dritto per la sua strada e alle opposizioni a non fare battaglie di retroguardia.

In risposta a Stefano Ceccarelli e Marina Testa, presidenti del circolo frusinate di Legambiente e di Fiab Frosinone-Su2Ruote, interviene il consigliere comunale Andrea Turriziani della lista Marini. «Nessuno è contro le piste ciclabili, tanto più noi che abbiamo portato a Frosinone il bike sharing - commenta Turriziani - Anzi, aspettiamo quest'amministrazione a dotare la città delle annunciate bici elettriche. La questione è sui modi e i tempi per fare i lavori. Si è iniziato vicino a una scuola dove, in questi giorni, non c'è spazio per portare i ragazzi. Noi non vogliamo che si facciano cose che peggiorino la qualità della vita. E penso, per prima cosa ai parcheggi, ma anche al fatto che si potevano aspettare dieci giorni, che chiudevano le scuole, per cominciare i lavori della pista ciclabile. Cosa costava aspettare?».

Non è un no alle piste ciclabile. «Ben vengano le piste - continua Turriziani - che se ne facciano anche di più. Ma così diventa un caos. In questi giorni via Puccini si percorre a dieci all'ora e si inquina di più l'aria. Intanto, queste piste non le usa quasi nessuno. La domanda è: invece di correre a fare la pista ciclabile, perché non corriamo a far ripartire l'ascensore inclinato? Ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità di fare le cose. Poi, c'è un altro aspetto da considerare, si realizza la pista ciclabile e si mette vicino il travertino. Oltre a essere costoso è anche pericoloso».