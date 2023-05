Ha percorso la corsia d'emergenza dell'autostrada del Sole contromano, tra Ferentino, Anagni, creando il panico e non accennando mai a fermarsi o a chiedere l'assistenza della polizia. Anzi, all'arrivo degli agenti della sottosezione A1, i quali gli hanno intimato l'alt, invece di bloccarsi ha pigiato sull'acceleratore, proseguendo la folle corsa, sempre nella direzione opposta agli altri veicoli. Il conducente, un trentenne romano, è stato fermato qualche chilometro più avanti. Per lui la sanzione e il ritiro della patente. Ma gli agenti proseguono le indagini per fare luce sulle ragioni della fuga e la scelta di procedere contromano, e soprattutto fuggire alla vista degli investigatori. Non si escludono accertamenti su un eventuale traffico di droga, anche se vige il massimo riserbo dagli inquirenti.

La ricostruzione

Un'auto sulla corsia di emergenza dell'A1, ma dal senso di marcia opposto. Questa la scena apparsa nella tarda mattinata di ieri agli automobilisti in transito nel tratto ciociaro dell'autostrada. In poco tempo sono arrivati gli agenti della stradale sottosezione A1. All'altezza di Anagni hanno intimato l'alt al veicolo. Ma la persona alla guida non si è fermata e ha proseguito la corsa contromano. La pattuglia ha inseguito la macchina fuori controllo. Entrambi i veicoli così percorrevano contromano la corsia di emergenza. Il mezzo è stato fermato dopo alcuni chilometri. Dopo avere elevato una sanzione al conducente ed avere chiesto la patente per procedere al sequestro, gli agenti hanno segnalato il caso avviando ulteriori accertamenti.