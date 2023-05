Poco più di tre anni, dal primo caso di marzo 2020 alla fine dell'emergenza internazionale decretata dal comitato tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità qualche giorno fa. Questo il periodo temporale del Covid in provincia di Frosinone. L'Azienda Sanitaria Locale traccia un bilancio, a cominciare dalle cifre della pandemia.

I numeri

In totale i casi ufficiali di contagio in Ciociaria sono stati 195.288. I decessi 974. Altissimo il numero di tamponi processati: 1.520.404 (tra Asl, laboratori privati, farmacie, medici di medicina generale). I test effettuati dal Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) sono stati 371.581. Quindi, 136.700 soggetti posti in isolamento domiciliare. Sul versante delle vaccinazioni, il totale delle persone assistite è stato pari a 454.037: 27.742 nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, 16.177 tra i 12 e 15 anni, 16.408 tra i 16 e i 19, 45.849 tra i 20 e i 29 anni, 54.302 fra i 30 e i 39, 65.964 tra i 40 e i 49, 72.868 tra i 50 e i 59, 65.029 tra i 60 e i 69, 50.937 tra i 70 e i 79, 30.664 nella fascia 80-89 anni, 8.367 oltre i 90 anni.

La situazione

Quale tipo di bilancio si può tracciare al termine di un periodo così lungo di emergenza? Angelo Aliquò, direttore generale della Asl di Frosinone, dice: «Credo che la cosa più importante sia quella di aver imparato una lezione durissima. Voglio dire, per esempio, che adesso siamo tutti più attenti a prendere delle precauzioni per tutelare i soggetti fragili. Questo è fondamentale. La sanità pubblica ha risposto nella fase dell'emergenza, mettendo in campo tutto. Ecco, l'importante sarà non dimenticare ciò che è successo e quello che è stato fatto». In questo momento che situazione c'è per quanto riguarda i contagi da Covid-19? Rileva Aliquò: «In questo momento non abbiamo neppure un paziente ricoverato per Covid negli ospedali.

Abbiamo alcuni pazienti con il Covid, nel senso che sono affetti da altre patologie e dai controlli effettuati è emersa la positività. Se la vaccinazione per i soggetti più fragili continuerà? Questo è da vedere, sicuramente continueremo tutti ad avere le antenne dritte. La sanità post Covid? È iniziata da tempo. Ripeto: l'importante è far tesoro delle esperienze che abbiamo vissuto e affrontato in questi anni».

Dall'antefatto alle varie fasi

Il prologo della pandemia nel Lazio c'è stato nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2020, quando due turisti cinesi vengono ricoverati allo Spallanzani di Roma per Coronavirus. Poche ore dopo a bordo di un pullman a Cassino viene rintracciato il resto della comitiva. Nessuno scende dal bus. Inizialmente vengono allertati i sanitari dell'ospedale Santa Scolastica per effettuare i controlli. Ma l'allora direttore generale della Asl Stefano Lorusso si mette in contatto telefonico con i Prefetti di Roma e di Frosinone. Successivamente anche con i dirigenti dell'Istituto Spallanzani. L'autobus prenderà la direzione Roma, per accompagnare la comitiva allo stesso Spallanzani per i controlli a scopo precauzionale.

Spiegherà Lorusso a Ciociaria Oggi: «Questo perché i turisti che erano giunti al casello di Cassino erano stati a contatto con i due ricoverati con sintomi sospetti all'ospedale capitolino». Il 1° marzo vengono effettuati i primi tamponi in Ciociaria. All'alba del due marzo arriva la notizia di una persona positiva al Covid-19 in Ciociaria. Il primo decesso è datato 8 marzo 2020. In pochi giorni cambia tutto, a cominciare dall'assetto dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: le tende del triage fuori dal Pronto Soccorso, l'allestimento dei reparti Covid. In questi tre anni abbiamo familiarizzato con termini e procedure che non conoscevamo.

Le diverse ondate sono state caratterizzate dal diffondersi delle varianti, sono state istituite le zone rosse, arancioni, gialle. Quattro i direttori generali della Asl che hanno fronteggiato la pandemia: Stefano Lorusso, Patrizia Magrini, Pierpaola D'Alessandro, Angelo Aliquò. Imponente e decisiva la fase della vaccinazione. Il momento emotivamente più forte è stato quello del "lockdown" (9 marzo-18 maggio 2020), che resterà impresso nella memoria di tutti.