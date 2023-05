Con l'arrivo della stagione estiva, inizia anche quella dei concerti. Sul web compaiono siti e canali di vendita di biglietti, ma attenzione ai siti clone.

A mettere in guarda gli amanti della musica è la polizia postale. Che scrive: «Si tratta di pagine e profili social molto simili, nell'aspetto, ai siti ufficiali di vendita di biglietti. Ma in realtà si tratta di una truffa.

Questa volta è Red Canzian, l'ex Pooh, che mette in guardia i fan da un truffatore che finge di essere lui e tenta di vendere, a ben 1.200 euro, un pass per il concerto che si terrà a Silea».

Questi i consigli della polizia postale: «verifica quali sono i canali autorizzati alla vendita di biglietti; inserisci sul motore di ricerca il nome del sito su cui vuoi acquistare i biglietti per verificare le recensioni; verifica che vi sia un servizio clienti attivo; utilizza sempre per l'acquisto una carta ricaricabile».