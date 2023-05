Era l'ultimo ostacolo sulla strada della riqualificazione. Adesso è stato quasi rimosso. La giunta del sindaco Riccardo Mastrangeli, nella recente seduta, ha preso atto dello schema di transazione per lo scioglimento consensuale del contratto di concessione tra l'amministrazione comunale e la società concessionaria "I Piloni srl", che adesso, probabilmente nel giro di una settimana (il dirigente del settore tecnico, ingegnere Benito Caringi, sta predisponendo gli ultimi atti), dovrà essere sottoscritta dall'ente pubblico e dal privato.

Transazione che ha già incontrato il favore della Piloni srl che, in una missiva del 31 marzo scorso, ha dichiarato di «condividere e di accettare il contenuto della bozza di transazione stragiudiziale... Si resta in attesa, pertanto, di convocazione per la firma dell'atto di transazione stragiudiziale propedeutico per la riconsegna delle aree ed al pagamento della somma da esso portata». Somma quantificata in 126.000 euro di spese sostenute dalla società di cui 21.463,94 euro per lavori sostenuti, 37.621,80 euro per la gestione delle aree di cantiere, 66.854,32 euro per indagini, prove e progettazione.

L'importo sarà corrisposto in due tranche: 80.000 euro entro sette giorni dalla firma dell'atto e 46.000 entro il 31 gennaio 2024. La copertura finanziaria delle somme è garantita da economie provenienti da oneri concessori ed altri fondi in conto capitale (80.000 euro) e da sanzioni derivanti dalla vigilanza urbanistica (46.000 euro).

Una volta apposta la firma sulla transazione, che come detto avverrà nei prossimi giorni, il Comune tornerà in possesso delle aree e potrà dare avvio al cantiere di riqualificazione dei Piloni.

Il restyling, secondo le indicazioni dell'assessorato ai lavori pubblici coordinato da Angelo Retrosi, sarà completo. Nel procedere alla riqualificazione, si privilegeranno strutture leggere e non impattanti, mediante l'applicazione di ampie vetrate che comporranno diciotto volte, diciotto ambienti (che saranno affittati a un euro per dodici anni mediante un bando pubblico con spese di allestimento a carico dei conduttori con prelazione per i frusinati e per attività principali) dotati di una zona alta, soppalcata, e di una bassa, a disposizione di professionisti.

Infine, a mezz'aria rispetto all'altezza dei Piloni, sarà realizzata una passerella pedonale in parallelo rispetto al piano stradale, da cui sarà possibile affacciarsi ed ammirare il contesto paesaggistico dell'intera valle del Frusinate, in un ambiente completamente rinnovato e sicuramente utile, nel quadro del recupero delle tradizioni e delle origini storiche del capoluogo.

Si andrà così a concludere una delle azioni principali del piano di gestione "Frosinone Alta", portato avanti dall'assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa, che ha affrontato in maniera sistemica il rilancio della parte antica della città, facendola tornare tra le più attrattive.

La programmazione e, soprattutto, la visione prospettica dello sviluppo della città si sono rivelate essenziali nell'intercettare risorse statali che, spesso, erano rimaste nei cassetti. Gli interventi rappresentano l'ultimo tassello della riqualificazione del centro storico dopo l'acquisto del "Nestor", la realizzazione della nuova sede dell'Aba, la riqualificazione in corso del teatro "delle Vittorie" e l'apertura della nuova sede comunale a "Palazzo Munari".