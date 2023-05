Trovano un insetto in un piatto servito nella mensa scolastica: la Asl chiude un centro di cottura. L'episodio è accaduto nella mesa scolastica della scuola elementare "San Silvestro" di Cassino, afferente al terzo istituto comprensivo della città martire.

"Non appena informata dalla preside del terzo istituto comprensivo di San Silvestro - informa l'assessore all'Istruzione Maria Concetta Tamburrini - in riferimento alla presenza di un insetto tra gli spinaci serviti alla mensa, ho chiamato immediatamente l'Asl sollecitando una ispezione al centro di cottura di via Pescarola che è stato subito disposto dal responsabile della sorveglianza del servizio mense".

Continua: "L'Azienda sanitaria ha poi imposto la chiusura momentanea del centro di cottura e l'effettuazione di una sanificazione di tutti gli ambienti di lavorazione".

L'assessore Tamburrini rassicura ancora: "I pasti di questi giorni provengono dunque da altro centro di cottura" e che "rispetto all'episodio, l'amministrazione si è immediatamente attivata coordinandosi con l'Asl, con discrezione, per non alimentare allarmismi". L'assessora assicura altresì che "stiamo lavorando affinché il servizio riprenda nella rigorosa osservanza delle norme che regolano la salubrità degli ambienti e la genuinità dei pasti".