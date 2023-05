Sono trascorsi più di tre mesi dall'agguato che è costato la vita al diciannovenne Thomas Bricca, avvenuto il 30 gennaio nel centro storico di Alatri.

In questi mesi sono state diverse le iniziative per ricordarlo e per non spegnere i riflettori sull'omicidio del giovane. Domenica scorsa si è svolto il corteo per chiedere che venga fatta giustizia per Thomas. Oggi alle 15, all'istituto "Pertini", si terrà un incontro con don Luigi Merola, mentre domenica prossima è prevista l'inaugurazione del murale dedicato al diciannovenne. L'appuntamento è per le 18 in via Aldo Moro, in zona Cosciano.

L'incontro con don Merola

«Bene comunità di Alatri, sta a noi ora scegliere. Nutrirci di una speranza che edifica, accomuna e, quindi, arricchisce, oppure digiunare di un pessimismo che imprigiona, colpevolizza, paralizza, impoverisce e annienta. Vi aspettiamo con don Luigi Merola, gli amici di Radici e noi dell'Albero di Thomas, alle 15 all'auditorium del "Pertini"». È l'invito dello zio di Thomas, Lorenzo Sabellico, all'evento di oggi intitolato proprio "Non lasciamoci rubare la speranza". «La comunità cittadina è stata duramente colpita dall'omicidio di Thomas Bricca. Da quel giorno ad oggi sono state dette tante cose - sottolineano dall'associazione "Radici" - Noi abbiamo pensato di offrire ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, agli educatori la possibilità di fermarci a ragionare un po' insieme, a metterci in ascolto. Abbiamo pensato che la testimonianza di una figura come quella di don Luigi Merola, parroco di Forcella a Napoli, uno dei luoghi più colpiti dalla criminalità organizzata, potesse essere per l'intera comunità una voce capace di accenderci dentro qualcosa di nuovo».

Inaugurazione del murale

Domenica l'inaugurazione del murale per Thomas. Per l'occasione il Comune ha autorizzato la chiusura di via Aldo Moro dalle 18 alle 19.30 per far partecipare all'iniziativa con tranquillità, dando la possibilità di parcheggiare lungo la strada. Intanto c'è attesa per l'esito degli accertamenti iniziati sugli altri tre telefoni sequestrati nell'ambito dell'inchiesta.