Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada. Danni alla macchina, illesa la donna, originaria di Isola del Liri, che era alla guida del mezzo. L'incidente si è verificato oggi intorno alle 17.30. La donna stava percorrendo la Casilina in direzione sud quando, giunta in prossimità dell'ex casa cantoniera, ha perso il controllo dell'auto, è uscita fuori strada ed è finita nel fossato che fiancheggia la statale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Il tratto in cui si è registrato l'incidente è fra quelli più a rischio della Casilina. Risale, infatti, a qualche settimana fa l'ultimo sinistro, dove due donne, che erano alla guida delle due auto, sono rimaste ferite. A volte la velocità, le distrazioni, le imprudenze o l'asfalto reso viscido dalla pioggia sono all'origine degli incidenti, a volte purtroppo gravi.