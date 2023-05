Per comprare casa servono quattordici anni di tempo e uno stipendio medio mensile di 1.500 euro. È questa la situazione del mercato immobiliare di Frosinone secondo un'indagine di Ener2crowd.com, la prima piattaforma italiana per gli investimenti e il risparmio green. L'inchiesta prende in esame anche, sempre su Frosinone, una capacità di risparmio annuale di 6.000 euro e un prezzo medio dell'immobile di 83.700 euro a 100 metri quadri. La ricerca si basa su dati Istat e analizza in dettaglio la situazione di centosette città italiane calcolando la capacità di risparmio, i prezzi medi degli immobili a marzo 2023 e il tempo medio necessario per l'acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati.

In una classifica nazionale Frosinone si piazza tra gli ultimi dieci capoluoghi di provincia. Considerando però i dati allarmanti che delineano un tasso troppo alto di precariato, sempre più giovani sono lontani dalla possibilità di acquistare un immobile. Dei 32.858 nuovi contratti attivati sul territorio lo scorso anno soltanto uno su quattro è stato a tempo indeterminato o di apprendistato. Mentre 24.678 attivazioni sono state forme a termine, in somministrazione, stagionali e intermittenti.

La situazione nel Lazio

Fuori da Frosinone la soglia si alza notevolmente. A Roma con uno stipendio medio mensile di 1.570 euro, un risparmio annuale di 6.281 euro e con un prezzo medio dell'immobile di 274.700 per 100 metri quadri, servono quarantaquattro anni. Scende, anche se di poco, la situazione a Latina. Per comprare casa servono trentaquattro anni, uno stipendio medio mensile di 1.446 euro, un risparmio annuo di 5.782 euro e un prezzo medio dell'immobile di 193.700 euro. Segue Viterbo che con uno stipendio medio mensile di 1.424 euro, una capacità di risparmio annuale di 5.698 euro, un prezzo medio dell'immobile di 109.100, servono diciannove anni. Situazione simile a Frosinone si trova a Rieti. Qui servono quindici anni, uno stipendio medio mensile di 1.505 euro, un risparmio annuale di 6.021 euro e un prezzo medio dell'immobile di 87.800 euro.

La media nazionale

Analizzando il numero di anni di stipendio necessari a comprare casa nelle varie città italiane, a Milano sono necessari addirittura 50,3 anni e si alza ancora di più a Lucca (51,3 anni), Savona (55,6 anni) e Bolzano (63,1 anni). Tempi lunghissimi a causa dell'attuale mercato del lavoro e alle basse e incostanti retribuzioni, anche a Firenze (49,3 anni), a Sassari (49,1 anni), a Imperia (48,3 anni), a Grosseto (46,6 anni), a Rimini (44,5 anni), a Roma e ad Aosta (43,7 anni in entrambe le città). I tempi sono relativamente lunghi perfino nelle città dove i prezzi degli immobili sono molto più accessibili come ad esempio a Biella (60.900 euro) o a Caltanissetta (69.200 euro), dove ci vogliono rispettivamente 9,6 e 12,4 anni.

A livello di medie regionali, per comprare casa si arriva a cinquanta anni di stipendi in Trentino-Alto Adige, sul podio insieme a Valle d'Aosta (43,7 anni) e Toscana (40,7 anni). Tra le prime cinque regioni anche Liguria e Lazio dove per potere acquistare una casa occorrono rispettivamente 40,4 e 39,7 anni di stipendio, mentre la Lombardia è sesta con 33,6 anni, dopo la Sardegna (39,4 anni).