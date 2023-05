Prete abruzzese condannato per stalking. Il sacerdote, con rito abbreviato, è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione (pena sospesa) insieme a un suo collaboratore, condannato a dieci mesi. Assolto un terzo imputato. Il parroco, secondo le accuse, avrebbe inviato lettere anonime, anche sul posto di lavoro, rendendo la vita impossibile a un ventinovenne di Cassino. Per la procura, il punto di non ritorno sarebbe stata la decisione del ventinovenne cassinate di uscire da un'associazione religiosa. Poi la denuncia e l'apertura di un'indagine affidata alla polizia che ha condotto intercettazioni e pedinamenti per oltre un anno. Ieri pomeriggio la condanna.