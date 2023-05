Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino, lo scorso fine settimana, hanno fermato una Fiat 500 e una Citroen C3, con due persone a bordo. Tutti gli occupanti hanno mostrato nervosismo al momento del controllo, dando versioni diverse tra loro circa il viaggio. Durante la perquisizione negli slip di uno dei due soggetti sono stati trovati 2.500 euro e svariati gioielli in oro. Mentre per coloro che si trovavano sulla Citroen C3 la perquisizione ha portato al rinvenimento di numerosi oggetti preziosi, occultati nella parte sottostante al cruscotto, dietro una plastica a copertura. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere le ennesime truffe agli anziani.

Grazie anche alla collaborazione dei carabinieri di Numana, di Cupra Marittima e quelli di Rieti sono state individuate le vittime che avevano ricevuto la solita telefonata nella quale venivano avvisate che un loro caro si trovava in difficoltà giudiziarie. E per risolverle era sufficiente pagare una somma di denaro e consegnare oggetti in oro. Tutti i fermati sono stati denunciati.