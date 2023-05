Un televisore di ultima generazione lasciato sui tornanti di monte Prato, da sempre luogo di raccolta di rifiuti ingombranti che i vandali amano lasciare in dote all'ambiente e al paesaggio in territorio di Atina. Una piaga difficile da estirpare fin quando un serio programma di monitoraggio con telecamere non verrà a debellare questa pratica odiosa quanto delittuosa.