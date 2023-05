«Sono mesi che penso a come rendere protagonisti i bambini. Mi emoziona l'idea di far parte della loro vita che sia per un breve o un lungo periodo. Mi entusiasma soprattutto sapere di aver contribuito alla loro crescita. Ecco che la mia esperienza, i miei studi e la mia fede mi hanno portata a realizzare il coro "I piccoli pastorelli (I canti di Dio). Un coro composto ed educato di voci bianche, formato da bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni».

È il nuovo progetto della giovane artista bovillense, Ilaria Cretaro. «Un progetto studiato per l'inclusione, per il rispetto delle regole e per la gioia dello stare insieme. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un concerto emozionale da portare nelle varie chiese del territorio provinciale inizialmente per il periodo natalizio, dal prossimo anno sicuramente per più tappe. Tutti i bambini sono degli artisti nati e c'è una sola cosa che io posso fare, imparare da loro, nutrire i loro sogni ed accompagnarli mano nella mano nella realizzazione di essi.

Sono certa che da questo progetto a molti bambini cambierà la vita perché si appassioneranno al canto e sarà per molti il loro futuro, proprio come quando ero piccola io e scoprii che il canto mi rendeva diversa». S

ono aperte le iscrizioni per far parte del coro diretto dalla maestra Ilaria Cretaro: info@ilariacretaro.it.

«Bambini, la vostra maestra vi aspetta, per emozionarci insieme a mamma e papà».

L'artista bovillense ha un curriculum di tutto rispetto e fin da piccola ha dimostrato la sua passione per il canto, la musica, diventate poi parte integrante della sua vita. La sua energia, la professionalità, la grinta e la bravura sono stati apprezzati da tutte le persone che hanno avuto il piacere di assistere ai suoi spettacoli, di ascoltare i suoi inediti, le canzoni che ha interpretato. Questa sua passione è pronta ora a trasmettere ora ai suoi "piccoli pastorelli".