Era un suo desiderio e si stava impegnando per organizzare eventi che potessero permettere di raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola. Oltre ad essere un nostro collega (uno dei grafici della nostra redazione), Pierluigi Renzi, per tutti Gigi, era presidente del consiglio d'istituto al comprensivo Veroli primo.

E ad un mese dalla sua scomparsa gli amici hanno voluto ricordarlo portando avanti uno dei sui desideri, iniziando la raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare al plesso scolastico "Celestino Frasca" di Santa Francesca.

Domenica pomeriggio è stata disputata la prima partita di calcetto, che di fatto ha dato il via alla raccolta e a una serie di iniziative che culmineranno a luglio con un vero e proprio torneo "Primo memorial Pierluigi Renzi".

«Gigi, questo è solo un inizio di un cammino che tutti noi faremo insieme a te, con lo stesso spirito che ti ha sempre animato quando ti mettevi in testa un progetto o un'idea per il benessere della collettività verolana - sottolineano gli amici - La scuola era il tuo cruccio, fornire gli strumenti per far star bene gli studenti per te è stato sempre un motivo per spingerti oltre. E noi con orgoglio andremo avanti per te. Per chi volesse è possibile contattare: Jean Mary: 334-3405594 e Alessandra: 339-4073258.