Tornano "Le Terrazze del Belvedere" e tornano in una veste leggermente rivisitata per via delle novità che stanno investendo, specialmente in termini di lavori pubblici, il centro storico. Ieri la giunta ha approvato le linee guida della manifestazione, che vede in prima linea l'assessorato al centro storico coordinato da Rossella Testa, che prenderà il via a fine mese per protrarsi fino al termine di agosto. Nei mesi di maggio, giugno e agosto le serate impegnate saranno quelle di venerdì, sabato e domenica, mentre a luglio si aggiungerà anche quella del giovedì.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle aree si dovrà studiare la compatibilità e la coesistenza con i cantieri in corso e con le grandi manifestazioni che si svolgeranno a piazzale Vittorio Veneto, che, quest'anno, tornerà ad ospitare il "Festival nazionale dei Conservatori Italiani" e che continuerà ad essere la location del "Teatro tra le porte", visto che piazza Valchera è attualmente parzialmente occupata dal cantiere di riqualificazione del "Teatro Vittoria".

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando con cui si individueranno gli assegnatari delle aree. La "ricetta" dell'iniziativa, realizzata negli scorsi anni mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, si è rivelata vincente: sono stati tante le famiglie, tantissimi i giovani e gli anziani che, nel rispetto delle norme sanitarie tuttora vigenti, hanno scelto piazzale Vittorio Veneto, passando per corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. per passeggiare, socializzare e concedersi una pausa gustosa, in sicurezza.

Con "Le Terrazze del Belvedere", infatti, il Comune di Frosinone ha assegnato gratuitamente, tramite un bando che ha visto giungere richieste da tutta la regione, spazi pubblici assimilabili a dehors ad attività di ristorazione e somministrazione bevande. Oltre a poter fruire di una vasta scelta in materia di ristorazione, i numerosissimi visitatori delle Terrazze hanno potuto anche partecipare ad eventi e manifestazioni culturali che hanno arricchito e reso maggiormente attrattivo il format. Si sta pensando anche a un potenziamento del trasporto pubblico urbano per favorire ancor di più l'affluenza delle persone nella parte antica del capoluogo nei giorni della manifestazione.