Lavori sull'isola pedonale. Dopo l'esposto della minoranza la procura apre un fascicolo per far luce su alcuni aspetti. Un fascicolo contro ignoti che servirà a fugare alcuni dubbi sollevati dall'opposizione, soprattutto sull'aspetto progettuale dell'opera. La minoranza, lo ricordiamo, ha infatti presentato un esposto per accertare le eventuali irregolarità normative legate al progetto e al cantiere dei lavori nel mese di aprile. A coordinare le verifiche la dottoressa Fresch.