Dagli arresti domiciliari al carcere. Arrestata una ventottenne con precedenti per spaccio di droga. I carabinieri della stazione di Picinisco hanno proceduto all'esecuzione dell'ordine per la carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

La giovane era agli arresti domiciliari da novembre, essendo stata condannata alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito i militari hanno trasferito la donna nel carcere Rebibbia di Roma, ove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.