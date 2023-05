Spunta un altro ordigno bellico a Cassino. Ancora una volta, il rinvenimento di un proiettile di artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, è avvenuto questa mattina nella frazione di Caira, in via Imperatore. Si tratta del sesto ritrovamento nel giro di due settimane nel solo territorio della popolosa frazione cassinate, a cui si aggiungono le due bombe da mortaio emerse alcuni giorni fa durante i lavori di scavo nel cantiere di corso della Repubblica, dove è in corso la riqualificazione dei primi 50 metri. Il sindaco Enzo Salera, ha emanato un'ordinanza di interdizione al traffico veicolare e pedonale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.