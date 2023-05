Mezzo pesante in fiamme in A1, in territorio di Aquino. Illeso il conducente. È accaduto in mattinata in autostrada. Il conducente di un mezzo pesante che trasportava cialde di caffè, un quarantenne di Napoli, è riuscito a capire in tempo che ci fosse un guasto. Pochi minuti per accostare e scendere. Sul posto, all'uscita A1, la polizia e in supporto i carabinieri di Aquino.