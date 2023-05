Incidente questa mattina sulla Sora-Avezzano nel territorio di Balsorano: quattro feriti e due le auto coinvolte, un'Alfa Romeo e una Fiat Tipo. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri ed operatori del 118. Il traffico ha subito rallentamenti. I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso, ma le loro condizioni Le condizioni dei feriti non sono apparse gravi, ma sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.