Collepardo piange un grande uomo, una persona sempre in prima linea, che non si è mai tirata indietro per aiutare gli altri. Il decano del Soccorso alpino di Collepardo. È morto Maurizio Carpentieri, colui che ha creato la stazione del soccorso alpino a Collepardo. «Un cavaliere d'altro tempi, innamorato della cara Annamaria sua moglie con cui condivideva gioie e dolori e vicissitudini della nostra stazione di Collepardo». Il ricordo di Orlando Incelli ancora incredulo per la notizia arrivata poche ore fa della morte di Carpentieri. Condoglianze alla famiglia anche dal sindaco Mauro Bussiglieri che ha postato una foto sulla pagina Facebook insieme a Carpentieri scrivendo «Ciao Maurizio, voglio ricordarti cosi. R.i.P.»