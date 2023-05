Assegnazione degli alloggi popolari: nominati i nuovi membri della Commissione per la formazione della graduatoria.

La giunta comunale ha proceduto al rinnovo della Commissione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come prevede l'articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2000, essendo scaduto l'incarico annuale.

Entro il 31 maggio la commissione dovrà provvedere all'aggiornamento della graduatoria degli aspiranti all'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nel frattempo, prosegue l'azione di controllo svolta dal comune al fine di individuare gli eventuali "furbetti" che risultano assegnatari di una casa popolare, ma non la utilizzano.

Lo conferma il consigliere delegato Dino Fortuna che dichiara: «Proseguono i controlli sul regolare utilizzo degli alloggi popolari per individuare i "furbetti della casa". Prossimamente, sarà assegnato un alloggio reso disponibile in quanto la chiave è stata riconsegnata da un assegnatario che non ne aveva più bisogno. In proposito, colgo l'occasione per ringraziare coloro che, con grande senso di civiltà, riconsegnano all'Ater le chiavi di appartamenti a loro non più necessari , garantendo un'opportunità a chi ha bisogno di un tetto.

E sempre a proposito di case popolari, mi preme comunicare che stiamo sollecitando costantemente l'Ater affinché inizi al più presto i lavori di rifacimento delle facciate e del tetto delle palazzine bianche di Chiusa Grande. Lavori di manutenzione straordinaria importanti per gli edifici che ospitano tante famiglie.

Siamo consapevoli dell'esigenza primaria della casa, soprattutto per chi non può permettersi l'affitto o comunque vive momenti difficili - conclude Fortuna - Il nostro impegno è quello di tutelare gli aventi diritto attraverso controlli e assegnazioni ogni volta che si rendano disponibili i nuovi alloggi. Le nostre attenzioni sul sociale sono alte nonostante i problemi e le numerose richieste alle quali dobbiamo rispondere».