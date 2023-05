C'erano anche molte donne ciociare all'evento "Race for the cure". Con le loro maglie rosa, la grande forza e la consapevolezza che la sensibilizzazione è quanto mai importante, hanno raggiunto domenica scorsa la capitale per partecipare alla manifestazione.

Un evento simbolo della Komen Italia e tra le più grandi manifestazioni per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre cinque città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli.

Tra le partecipanti alla corsa anche la squadra "Le ciociare" formata da circa cento donne arrivate da diversi paesi della provincia di Frosinone e capitanata dalla verolana Marta Di Palma. Moltissime le verolane presenti.

Il messaggio

«"Race for the cure" è un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti - ha sottolineato Marta Di Palma - Le protagoniste della "Race for the cure" sono le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

"Le ciociare" è una squadra che ho formato e che ha partecipato alla corsa. Formata da quasi 100 persone.

Tutte entusiaste della partecipazione e di poter contribuire a mandare un messaggio di forza e coraggio.

È stata una bella esperienza e, complice anche la giornata di sole, c'è stata una grande partecipazione e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Grazie a tutta la squadra delle ciociare per la presenza e l'entusiasmo».