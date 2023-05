Riprende corpo la speranza di poter disporre di servizi sanitari territoriali più adeguati alle necessità del territorio. L'incontro di sabato mattina per annunciare che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha elaborato un piano di studio su iniziativa del Comune anagnino e dei paesi limitrofi ha fatto breccia in città e in tutto il comprensorio. Anagni, dunque, tornerà presto a disporre di un punto di primo soccorso e di un reparto di oncologia.

«Era il 2020 quando insieme al sindaco Natalia ci recammo all'ospedale di Anagni e in quella sede prendemmo un impegno di far ripartire questo importante presidio sanitario - ricorda l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli - Oggi arrivano le prime risposte per Anagni e l'area Nord della provincia da parte del presidente Rocca e della giunta regionale». Quindi Ciacciarelli anticipa che: «il tutto sarà suggellato presto dalla visita dello stesso presidente Rocca all'ospedale di Anagni, in cui spiegheremo ai cittadini il nostro impegno concreto per rafforzare i servizi sanitari nell'area Nord della provincia».

Esultano anche gli amministratori dei comuni vicini. Come nel caso del giovane consigliere comunale di Acuto, Roberto Martini: «Il nostro comune si è sempre dichiarato e mosso per il rilancio dei servizi sanitari nell'ex ospedale di Anagni e quindi non posso far altro che esprimere tutta la mia gioia per questa bellissima notizia proveniente direttamente dal presidente Rocca e che il sindaco Natalia ci ha comunicato».