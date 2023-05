Un bus turistico è uscito di strada facendo un salto di una ventina di metri. L'autista, un giovane di ventinove anni, è morto sul colpo. L'incidente nel primo pomeriggio a Ravello in provincia di Salerno. A bordo c'era colo l'autista che era il figlio del titolare della società di autobus. Il mezzo stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante, è finito sul muro di una casa sottostante. Sul posto i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.