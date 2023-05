Lo avrebbe sorpreso a forzare la porta della sua abitazione di via Marano, intorno alle 20.30 di ieri sera, e per impedirgli di commettere un furto lo ha preso a pugni dopo che l'altro ha tirato fuori un coltello a serramanico. Protagonisti dell'episodio il padrone di casa trentacinquenne e un cinquantatrenne, ritenuto il ladro. La peggio è toccata a quest'ultimo che è finito a terra con il volto insanguinato. Un automobilista di passaggio che ha assistito alla scena, ha cercato di dividere i due nella colluttazione dopo avere visto spuntare la lama e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della stazione di Ceccano e i sanitari del 118 di Frosinone, che hanno prestato le prime cure al cinquantatreenne. Dai primi rilievi dei militari sembra che nell'abitazione non sia stato asportato nulla. Sulla vicenda, comunque, sta indagando l'Arma.