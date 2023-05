Continua la campagna di prevenzione gratuita "Ciociaria in salute" e fa tappa a Frosinone. L'iniziativa, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a screening specialistici, prosegue dunque senza sosta in tutta la provincia e stavolta, dopo le recenti giornate dedicate alle visite ad Aquino, Ceprano e Ceccano, giovedì si fermerà nel capoluogo. Ad ospitare gli specialisti di "Ciociaria in salute" sarà la farmacia Mastrangeli, in via Tomaso Albinoni, nella zona della stazione ferroviaria.

In questa tappa le ecografie saranno finalizzate alla prevenzione delle patologie legate all'aorta addominale e saranno eseguite da professionisti del settore. Come accaduto anche nelle altre giornate di prevenzione, sempre in modalità gratuita, verranno eseguiti anche test audiometrici allo scopo di verificare la funzionalità dell'apparato uditivo dei cittadini. La campagna, ricordano gli organizzatori, è riservata agli over 70, che rappresenta la porzione di popolazione più esposta ai rischi di malattie e deficit uditivi. Le visite verranno effettuate nel pomeriggio, dalle 16 alle 19.