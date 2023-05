Scontro tra auto e moto ieri mattina all'incrocio delle Quattro Strade, nella zona di Casamari. Ferito un quarantaseienne di Boville Ernica che era in sella al mezzo a due ruote. Alla guida della Lancia Ypsilon una sessantenne romana. L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 nella zona alla periferia della città ernica. Il bovillense è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo per ricevere le cure del caso. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica del sinistro. D'ausilio per le operazioni di viabilità sono arrivati anche i carabinieri.

La ricostruzione

Una moto a terra davanti a una macchina. Il motociclista poco distante. È lo scenario apparso ai primi soccorritori dell'incidente avvenuto in uno degli incroci più critici del territorio, già alla ribalta, nel tempo, di diversi scontri. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della moto. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto personale medico con un'ambulanza e un'automedica. In un primo momento si stava valutando se trasferire il quarantaseienne con un'eliambulanza in una struttura ospedaliera della capitale. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato allo "Spaziani" di Frosinone. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per tutti gli accertamenti del caso e i carabinieri in ausilio. La dinamica dello scontro è al vaglio dei vigili urbani.

L'incidente di ieri ha riacceso i riflettori su un tratto di strada e un incrocio pericolosi. Un tratto molto transitato, anche perché conduce ai territori di Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano e si trova a poca distanza dallo svincolo della superstrada Sora-Ferentino. L'incrocio delle Quattro Strade dovrebbe essere interessato da interventi di messa in sicurezza con un progetto atteso da tempo. Sulla questione è più volte intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione Gianclaudio Diamanti che ha portato all'attenzione la pericolosità dell'incrocio.