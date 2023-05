Solo qualche giorno fa avevamo raccontato di un grave episodio registrato in via Peola, all'interno di un giardino: un gatto chiuso in una gabbia piccolissima da persone senza scrupoli. A notarlo erano stati alcuni cittadini che avevano lanciato l'allarme mettendo in moto i carabinieri forestali e le guardie ecozoofile dell'Anpana. Ora un altro gravissimo episodio: un altro gatto piccolissimo gettato in un sacco dei rifiuti e abbandonato in piazza Zeppieri accanto a un secchio per le diezioni canine.

Questa volta a notare la busta chiusa che continuava a "muoversi" sono state alcune volontarie dell'Anpana che stavano percorrendo quel tratto di strada. Una casualità. Il gattino è stato salvato, sottoposto a tutti i controlli veterinari e presto verrà messo in adozione. Ma resta forte l'allerta per continui episodi di maltrattamenti, severamente puniti dalla legge. Come per il gatto intrappolato (ora liberato dopo le cure del caso), anche in questo caso sono state avviate mirate verifiche per risalire agli autori del gesto, vista anche la presenza di telecamere pubbliche e private.