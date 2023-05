«Porteremo la provincia di Frosinone in serie A, così come è stato per la sua squadra di calcio». Ha esordito così ieri il governatore del Lazio Francesco Rocca giunto a Fiuggi per presenziare ad una giornata già consegnata alla storia della città termale, e che ha visto dopo quasi trent'anni di aspettative finite troppe volte deluse, "regalarsi" finalmente una struttura congressuale degna di questo nome. Un Palacongressi bellissimo, capace di ospitare mille e ottocento persone sedute, polifunzionale, flessibile, modulabile secondo le esigenze, ma soprattutto strategico per il rilancio economico dell'intero territorio.

Ieri l'inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro tricolore sulle note dell'inno di Mameli eseguito dalla banda Città di Fiuggi. Un giorno di festa con la benedizione impartita da don Alberto Ponzi, parroco di Fiuggi. Un evento al quale hanno preso parte diverse centinaia di persone, dove non poteva mancare il governatore del Lazio Francesco Rocca per il taglio del nastro al fianco del sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, e alla nutrita presenza delle autorità militari, civili e religiose, molti sindaci del territorio e tanti esponenti della politica provinciale, regionale e nazionale.

Tra loro gli assessori regionali Pasquale Ciacciarelli e Luisa Regimenti, i senatori Massimo Ruspandini e Giorgio Salvitti, i consiglieri regionali Alessia Savo e Sara Battisti. Presente anche il presidente di ATF Gianfranco Battisti al quale il governatore del Lazio ha promesso il totale appoggio della Regione per il rilancio del comparto termale.

Perché soprattutto di questo si è parlato ieri e questo ha chiesto con forza il sindaco di Fiuggi: «Un punto fermo per il rilancio economico di questo distretto termale, del nord della Ciociaria e dell'intera provincia di Frosinone – ha detto Baccarini riferendosi al Palaterme e ha proseguito – E non mi lascio certamente sfuggire l'occasione della presenza del nostro governatore per ricordare a lui quello che già sa benissimo, perché è parte del suo programma elettorale, cioè quanto urgenti siano gli interventi tesi al rilancio del settore turistico.

Abbiamo però bisogno di un piano strategico sul turismo da parte degli enti sovracomunali, che vada anche a favorire l'accesso al credito alle aziende del settore. Tenendo bene in mente che se vogliamo che questo territorio sopravviva economicamente allora bisogna ragionare oltre la stagionalità».

E sotto questo punto di vista Francesco Rocca, nelle cui vene scorre sangue ciociaro, ha garantito il massimo impegno.

Alla giornata di festa si sono aggiunte anche le parole dell'ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti: «Contento che finalmente si sia aperto il palazzo dei congressi di Fiuggi. Porterà lavoro e turismo. In questi anni ci abbiamo messo risorse e tutto l'impegno possibile perché si arrivasse a questo».

Notizie importanti ieri sono arrivate da Rocca anche sull'ospedale di Anagni. «Oltre alle opere urbane, dobbiamo partire dalla sanità che significa, soprattutto, dignità: ho preso un impegno proprio ieri (giovedì, ndc) con il sindaco di Anagni per riconsegnare loro il reparto di oncologia. Anche la città di Frosinone vedrà la rinascita del suo ospedale, perché la mobilità sanitaria dei cittadini del frusinate per curare determinate patologie è assurda e deve finire».