Aggressioni continue, prima solo verbali. Poi anche fisiche. Un calvario durato più di tre anni, fino a qualche giorno fa. Nelle scorse ore un cinquantenne della città martire è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, residente nel Cassinate. Non potrà essere in un raggio di 500 metri dalla persona offesa né comunicare con lei in alcun modo.

La storia di violenze tra le mura domestiche è simile a molte altre: stesso copione, stesso triste epilogo. Una storia d'amore che pian piano si trasforma in sofferenza a causa di una insana gelosia, come dichiarato agli inquirenti dalla donna. Che inizialmente non denuncia. Ma che poi si convince.

Tutto ha inizio nell'ottobre del 2020 con una discussione degenerata, sebbene le prime crepe già si sarebbero intraviste alcuni anni prima: in pochi minuti lui la minaccia con un coltello per futili motivi. Poi l'escalation: pure episodi in cui l'uomo l'avrebbe afferrata al collo lasciando evidenti ecchimosi. Nel corso degli anni le incomprensioni si acuiscono e si fa spazio la gelosia. L'uomo avrebbe persino creato falsi profili social per spiare le sue reazioni. Fino a qualche giorno fa. Un ennesimo tentativo di strangolarla a seguito dell'ennesimo diverbio.

La donna, poi, aveva lasciato la sua abitazione ma l'ex compagno l'avrebbe raggiunta e inseguita, insultandola e minacciandola di morte ancora. Una serie di episodi che avrebbero convinto la presunta vittima a denunciare, assista dall'avvocato Francesco Malafronte.

Il gip del tribunale di Cassino, concordando appieno con le prove raccolte dagli inquirenti, ha disposto il provvedimento divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.