Furti nelle abitazioni del centro e della periferia. Nel mese di maggio, periodo di comunioni e cresime, i ladri sono tornati in azione alla ricerca di denaro e oro, ma non solo.

Nella notte di venerdì scorso i malviventi hanno preso di mira diverse zone del paese: via San Manno, via Santa Maria e via Alfieri. In via San Manno si sono introdotti nel giardino di una casa, hanno aperto l'auto che vi era parcheggiata e hanno preso l'abbigliamento firmato che hanno trovato all'interno della vettura, quindi si sono dileguati.

Nella stessa notte, altri tentativi di furto si sono registrati in via Santa Maria, a ridosso del centro. I ladri sono penetrati invece in una casa di via Alfieri e l'hanno messa a soqquadro alla ricerca di preziosi e soldi. In questo periodo, durante il quale si celebrano comunioni e cresime, capita che nelle case possano essere custodite somme di denaro e oggetti preziosi, l'obiettivo principale dei malviventi.

Purtroppo, il fenomeno dei furti in paese non si arresta, sebbene il territorio di Ceprano ne registri in misura ridotta rispetto ad altri centri. Ma accade che tentativi o piccoli colpi vengano messi a segno in periferia e in centro. Si tratta di furti compiuti con la complicità del buio, in assenza dei padroni di casa o mentre questi dormono. Se scoperti, i ladri si danno alla fuga. Si tratta in genere di piccoli furti perché nelle abitazioni ormai non si tiene più il denaro e l'oro.

Quello che spaventa, però, sono i danni compiuti e la violazione dell'intimità della casa. I ladri entrano in ogni stanza e con furia devastante frugano ovunque, mettendo a soqquadro armadi e cassetti. Dunque, accade che in molti casi i danni siano superiori al bottino, spesso inconsistente.

La settimana scorsa episodi analoghi sono stati registrati sempre in periferia, nella zona di Campo Uccelli, dove è stata rubata l'auto a un consigliere comunale. È stata portata via un'utilitaria, un furto anomalo in quanto si solito vengono rubate auto potenti utilizzate per altri furti. Quindi, bisogna mantenere alta l'attenzione, segnalare le presenze sospette alle forze dell'ordine e adottare ogni misura di sicurezza.