Pubblicato dalla Provincia un avviso per la ricerca di immobili in locazione, da adibire a sedi scolastiche, nei comuni di Frosinone, Sora, Arpino, Isola del Liri, Ceccano, Cassino e Alatri. La pubblicazione del documento esplorativo è stata disposta dal presidente Luca Di Stefano con decreto numero 39 del 3 maggio 2023.

«Questa iniziativa – ha spiegato Di Stefano – ha lo scopo di dare maggiore visibilità alla ricerca di locali, così da accelerare i tempi delle procedure e garantire il più celermente possibile idonei spazi agli studenti della nostra provincia che ne hanno bisogno. Ciò nell'ottica del principio di vicinanza al territorio e risposta alle esigenze dei cittadini, che come amministrazione provinciale, ci stiamo sforzando di attuare a 360 gradi».

Il bando è reperibile sull'albo pretorio on line della Provincia di Frosinone. Il responsabile del procedimento è il geometra Emanuele Silo (e-mail siloe@provincia.fr.it, telefono 0775.219366).

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni potranno essere effettuate esclusivamente all'indirizzo pec protocollo@pec.provincia.fr.it, indirizzandole al servizio Edilizia Scolastica e P.I., entro e non oltre il 24 maggio. Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate sul sito internet della Provincia www.provincia.fr.it.

Per gli immobili eventualmente individuati sarà stipulato un contratto di locazione per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo espresso unilaterale, di un anno, che potrà essere esercitato da parte della Provincia di Frosinone. Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l'ente procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal concorrente selezionato.

Gli edifici dovranno avere autonomia funzionale, con accessi indipendenti, adeguati collegamenti con mezzi pubblici di trasporto urbano e extraurbano e verifica della vulnerabilità sismica. Dovranno contenere complessivamente almeno dieci aule di superficie minima di 35 metri quadri, in un unico blocco senza barriere architettoniche, distribuito su un solo piano, preferibilmente al piano terra. Il numero di servizi igienici, distinti tra uomini e donne, disabili e docenti e personale scolastico, dovrà corrispondere a quello definito dalla normativa vigente. Tutti gli altri requisiti e i termini dell'avviso sono reperibili sul sito internet istituzionale della Provincia di Frosinone.