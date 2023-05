Pubblicate le graduatorie del bando regionale per il finanziamento dei programmi per la costituzione di reti di imprese tra attività economiche e commerciali.

Promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, potenziando la produttività e la competitività delle medie, piccole e micro imprese, attraverso la creazione di reti. Questi gli obiettivi del bando approvato dalla giunta regionale, che mette a disposizione delle realtà economiche del Lazio un contributo di 15 milioni di euro.

Con le risorse del bilancio regionale 2022-2024, vengono, infatti, finanziati 150 programmi di rete, dal valore di 100.000 euro ciascuno, suddivisi tra i comuni del Lazio e i municipi di Roma Capitale.

In provincia di Frosinone sono state finanziate 25 reti, realizzate in 24 comuni, per un totale di 1.045 imprese coinvolte nei programmi, alle quali sono destinati i fondi del progetto per un totale di 2.498.800 euro.

La misura coinvolge 6.435 attività distribuite su tutto il territorio regionale. Destinatarie dei finanziamenti le reti di imprese tra attività economiche, territoriali o di filiera, previste e disciplinate nel testo unico del commercio, che consistono in aggregazioni di attività su strada, attive e iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, somministrazione, artigianato, turismo, intrattenimento, cultura, servizi, compresi i mercati, che si affacciano su vie o piazze urbane e che si costituiscono formalmente per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela dei contesti urbani.

Per la provincia di Latina sono state presentate 16 domande, per 786 attività finanziate con 1.599.000 euro di risorse destinate.

Le domande presentate in provincia di Rieti sono state 16, per 697 attività economiche finanziate e 1.600.000 euro di risorse destinate. Le reti finanziate in provincia di Viterbo sono state 32, con 1.423 attività coinvolte e un contributo di 3.199.398 euro.

Per la provincia di Roma sono state presentate 34 domande, per 1.545 aziende coinvolte e un finanziamento di 3.399.271 euro. Infine per il Comune di Roma sono state presentate 27 domande per 939 attività finanziate e 2.648.168 euro di risorse destinate.

Finalità del bando la rigenerazione e la valorizzazione dei contesti urbani in cui le imprese sono insediate. Il progetto guarda, quindi, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, attraverso l'innovazione e il sostegno delle imprese commerciali, raggiungibili grazie al finanziamento di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse reti e presentati dai Comuni e dai Municipi competenti.

«La pubblicazione delle graduatorie relative al bando per le reti d'imprese per attività economiche costituisce un'ottima notizia per i comuni del Lazio - ha dichiarato la vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli - Consente di sbloccare l'erogazione di contributi per oltre 15 milioni di euro. Si tratta di fondi che andranno a sostegno del commercio e che favoriranno la rigenerazione urbana dei territori interessati.

«Il contributo - ha continuato - è volto a sostenere le piccole e le microimprese, in particolare le attività economiche su strada, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali e dei servizi».

La vicepresidente della Regione ha, poi, definito tale iniziativa un aiuto concreto all'economia locale, sottolineando che l'attenzione dell'amministrazione regionale è e sarà costantemente rivolta al sostegno delle realtà economiche del Lazio.

«L'obiettivo è quello di non lasciare sole le piccole, medie e microimprese - ha continuato - Di prenderle per mano e accompagnarle in un percorso di crescita, nella consapevolezza che dalla sopravvivenza di tante realtà economiche dipendono il futuro di migliaia di famiglie e lo sviluppo della nostra Regione».