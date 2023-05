Inaugurato il Palacongressi di Fiuggi. Tanto l'entusiasmo in città per il taglio del nastro di questa mattina per l'apertura, lungamente attesa, della struttura congressuale di viale Quattro Giugno, a Fiuggi fonte. «Contento che finalmente si sia aperto il palazzo dei congressi di Fiuggi. Un'opera per la quale in questi anni sono state investite risorse – ha commentato il deputato del Pd ed ex presidente della Regione Nicola Zingaretti – Porterà lavoro e turismo. In questi anni ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile perché si arrivasse a questo punto».