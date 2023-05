Pronti per andare in gita scolastica a Napoli, ma il pullman con cui dovevano raggiungere la Campania non era idoneo. Multato l'autista e messo a disposizione un altro mezzo per andare in gita. È accaduto ieri a Boville Ernica. L'autista è stato contravvenzionato per le violazioni delle prescrizioni del codice della strada. È periodo di gite scolastiche per cui la Polizia di Stato, in collaborazione con il Miur, effettua i controlli per rendere più sicuro il trasporto scolastico in tali occasioni.

Gli agenti della sezione polizia stradale di Frosinone, a seguito di richiesta di una istituzione scolastica, hanno effettuato i previsti controlli per la verifica dell'idoneità del pullman e dell'autista che doveva portare a Napoli dei bambini.

Durante il controllo è stata riscontrata la non idoneità del bus alla circolazione stradale, per la presenza di una evidente e profonda lesione al battistrada del pneumatico anteriore sinistro, tale da rendere pericolosa la circolazione del mezzo. L'autista, come detto, è stato multato, mentre tutti gli studenti hanno proceduto regolarmente al viaggio di istruzione, su un altro autobus messo a disposizione dalla agenzia di viaggio interessata.