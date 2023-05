Bloccati in casa dai cinghiali, capita ormai a decine di persone; per alcuni un disagio da sopportare, per altri il terrore che da un giorno all'altro possa verificarsi una tragedia.

Inizialmente sono stati gli agricoltori a lamentare l'eccessiva presenza di cinghiali che li obbliga ad installare robuste e costose recinzioni delle quali farebbero volentieri a meno. Basta girare per le campagne anagnine, dalla Morolense alla Stazione, da San Filippo a Pantanello, da Faito a Tufano, per notare recinzioni con tondini in ferro e rete elettrosaldata. Una normale recinzione di muraletti in legno e rete metallica, infatti, non reggerebbe all'assalto dei cinghiali.

Le preoccupate segnalazioni si susseguono in ogni contrada e anche a poca distanza dal centro storico. Branchi di cinghiali sono addirittura di casa al di sotto di Porta Cerere (Spizzone, via San Magno, via Prignano di sopra e di sotto), per non parlare del "triangolo" che va dal Parco della rimembranza a Santa Cecilia, dall'ex clinica Madonna delle Grazie a sotto le mura ciclopiche. E, gioco forza, i cittadini, alcuni dei quali vittima di incidenti stradali provocati dalle bestie, si chiedono "che cosa dobbiamo fare? A chi spetta intervenire?".

Le leggi a riguardo non sono chiarissime. Colpire gli animali con armi da fuoco è proibito in questo periodo, con la caccia chiusa. E poi non sono in molti ad essere in possesso della licenza da caccia e soprattutto della necessaria esperienza. Intanto c'è chi si attrezza con cartucce per i fucili calibro 12 caricate con pallini di gomma dura. Colpiti da distanza ravvicinata, i cinghiali dovrebbero fuggire e forse evitare in seguito quei luoghi; una soluzione non definitiva e tra l'altro difficilmente attuabile per le lamentele che potrebbero venire dai più strenui difensori di qualsiasi creatura vivente, pur se pericolosa. Così, però, non si può andare avanti.