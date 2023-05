Incidente in via Marittima nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un'auto sia uscita fuori strada urtando prima uno scooter parcheggiato nelle vicinanze di un bar e successivamente si sarebbe scontrato con un altro mezzo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'accaduto e gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È successo poco prima delle 18. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.