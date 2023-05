Si terrà domani, sabato 6 maggio, alle ore 10.30 al Palazzo Borromeo ad Arpino, l'incontro con gli operatori agricoli del territorio dal titolo: "Olivicoltura, prospettive e opportunità".

Fornire validi strumenti agli operatori olivicoli per migliorare le performance aziendali, illustrando le normative di settore, le opportunità, le strategie per rendere competitiva la propria azienda e promuovere e valorizzare uno dei prodotti di eccellenza di Arpino, l'olio.

È quello che si propone il convegno, aperto agli operatori agricoli, che si terrà domani nella città di Cicerone, dal titolo "Olivicoltura, prospettive e opportunità", promosso dalla lista "Arpino in Comune". Relatore sarà un ospite di eccezione: l'onorevole Giuseppe Labbate, già sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e promotore della Legge sui Frantoi.

Interverrà anche un esperto di agricoltura, nonché estensore di leggi inerenti il comparto agricolo. Il comparto olivicolo deve raccogliere la sfida e farsi trovare pronto di fronte a nuove occasioni che possono derivare anche da finanziamenti pubblici che possono contribuire a dare un forte impulso al settore e gli altri ambiti strettamente collegati, tra cui anche il turismo.

«Abbiamo voluto fortemente questo incontro che getta uno sguardo sul comparto olivicolo – sostiene il candidato sindaco di Arpino, Andrea Chietini – perché riteniamo indispensabile che fornire indicazioni mirate su quelle che sono le nuove opportunità da sfruttare, porti ad un continuo miglioramento basato sia su rivitalizzazioni che su innovazioni.

Si reputa importante creare un filo conduttore tra passato, presente e futuro per prospettare uno sviluppo locale basato su una coltura dal sapore antico e tradizionalmente distintiva della città di Arpino. Tra gli obiettivi del programma elettorale un ruolo non secondario lo riveste la promozione dei prodotti tipici del nostro paese. Come non parlare quindi dell'olio di qualità che viene prodotto proprio ad Arpino?

Sarà nostra volontà – aggiunge Chietini - tutelare i prodotti agricoli e tipici in generale del territorio. Le agevolazioni sono numerose e coinvolgono donne, giovani, nuove imprese e società già operative, basta saperle cogliere ed il Comune, i suoi amministratori, devono essere in grado di agevolare ed accompagnare i produttori in questo percorso».