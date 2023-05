Sant'Andrea del Garigliano piange il "suo" ex sindaco Domenico Casale, scomparso all'età di settantasette anni.

Classe 1946, medico cardiologo presso l'ospedale di Napoli, nel 1999 eletto sindaco del paese che ha guidato fino al 2004, dopo precedenti esperienze amministrative, Domenico Casale si era trasferito a vivere nella città partenopea, ma tornava nella sua casa di Sant'Andrea ogni volta che poteva, specialmente in estate. Amava scrivere sul "Bugiardino" un giornale on line, da cui apprendiamo il suo profilo che racconta di una persona eclettica e entusiasta: "Cardiochirurgo di professione e contadino per passione, esperto di mitologia e testi sacri multiculturali, scrittore".

Il sindaco di Sant'Andrea Giuseppe Rivera è stato tra i primi a esprimere dispiacere: «Esprimo con tutta l'Amministrazione Comunale profondo cordoglio per la perdita del dottor Domenico Casale, già stimato sindaco del nostro paese. A tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze».

Vicinanza ha a sua volta espresso il gruppo consiliare di "Progetto futuro": «Ci ha profondamente addolorato la notizia della scomparsa del dottor Domenico Casale, medico eccellente e di riconosciute virtù professionali, già sindaco del nostro Comune, competente e innovatore, padre esemplare, legato molto alla sua terra e alle sue origini. Sentite condoglianze a tutta la famiglia».

Tanti i messaggi della popolazione che lo ricorda come luminare. I funerali di Domenico Casale si sono svolti ieri mattina a Napoli.