Con l'estrazione di ieri della copia forense sul cellulare di Francesco Dell'Uomo, zio di Mattia Toson (indagato insieme al padre Roberto per l'omicidio di Thomas Bricca) si sono concluse le operazioni su tutti e cinque i cellulari sequestrati nell'ambito dell'inchiesta. Si attendono ora le analisi dei dati.

Intanto domenica alle 18 in piazza Santa Maria Maggiore si terrà la manifestazione per chiedere giustizia per il diciannovenne, a circa tre mesi dall'agguato nel centro storico di Alatri. Agguato avvenuto il 30 gennaio scorso.

Gli accertamenti

Dopo aver sequestrato l'iPhone12 di Mattia Toson e il telefonino del fratello Niccolò (il primo è indagato, il secondo no), sotto la lente investigativa dei carabinieri del Racis sono finiti i dispositivi mobili dello zio acquisito di Mattia, Francesco Dell'Uomo detto "Budella", di un amico stretto e della fidanzata. La settimana scorsa è stata estratta la copia forense dal dispositivo della ragazza, mentre mercoledì da quello dell'amico e ieri dello zio.

Va fatta luce sui movimenti di Mattia. Quando si è verificata la sparatoria in via Liberio, costata la vita a Thomas, il giovane Mattia Toson disse di essere in un agriturismo fuori città per festeggiare un compleanno, ma agli inquirenti risulterebbe che sarebbe arrivato all'appuntamento con circa 30 minuti di ritardo. Un "buco" temporale che va chiarito per fare piena luce sugli spostamenti di quella tragica sera di tre mesi fa.

«Dalle analisi sui dati dei cellulari speriamo che si possa avere presto un risvolto e che gli accertamenti vengano fatti velocemente per dare una risposta concreta alla famiglia di Thomas - ha detto l'avvocato Marilena Colagiacomo - Ci auguriamo che escano fuori elementi concreti e forti, utili per l'indagine in corso e che possano far affrontare il processo. Siamo fiduciosi di arrivare presto a mettere un punto alle indagini».

Dopodomani la marcia definita "di protesta" per chiedere un'azione più incisiva della Procura, senza per questo togliere la fiducia all'operato degli inquirenti.

Accanto alla mamma del giovane ucciso nella sparatoria del 30 gennaio scorso, sono stati chiamati in raccoglimento e nella condivisione tutte le famiglie della città e, in special modo, i giovani, i ragazzi del gruppo "L'albero di Thomas".