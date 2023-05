Il Napoli torna campione d'Italia. Dopo un'attesa lunga 33 anni i tifosi sono tornati a festeggiare lo scudetto.

Al triplice fischio la festa è esplosa anche a Cassino, con fuochi d'artificio e centinaia di persone in strada.

Tante bandiere della squadra partenopea anche lungo le strade di Frosinone, dove in tanti hanno condiviso la gioia per la conquista del titolo.