Sono ben 237. Sono arrivati oggi pomeriggio a Frosinone e arrivano da quindici nazioni europee. Tra di loro uno sarà il nuovo giovane campione del mondo di Latino, nel nome del grande oratore arpinate Marco Tullio Cicerone. I liceali, accompagnati da 60 docenti, sono pronti a contendersi l'edizione numero 42 del Certamen Ciceronianum Arpinas, gara di traduzione e commento di un brano tratto dalle opere di Cicerone. La gara si svolgerà domani, 5 maggio, all'interno del Liceo Tulliano e la premiazione avverrà domenica 7 maggio nella consueta location di piazza Municipio.

È l'edizione con il maggiore numero di iscritti da quando (oltre dieci anni fa) la partecipazione è subordinata al pagamento di un contributo d'iscrizione. «Una partecipazione così numerosa smentisce clamorosamente chi sostiene che il latino sia una lingua morta», commenta il sindaco Renato Rea, presidente dell'ente organizzatore del Certamen, il Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone, ufficializzando i numeri delle iscrizioni.

I concorrenti di questa edizione arrivano da: Italia, Germania, Belgio, Svizzera, Ungheria, Spagna, Olanda, Croazia, Romania, Austria, Polonia, Lussemburgo, Bulgaria, Moldavia, Serbia. Il giorno dopo la gara, i certaministi verranno accompagnati dalle guide Cicerone sui luoghi ciceroniani, i tesori d'arte di Arpino, alle pagine del "Libro di Pietra", all'Acropoli, alla Fondazione Umberto Mastroianni, e nel pomeriggio all'Abbazia di Montecassino. Il Certamen Ciceronianum Arpinas ha il riconoscimento del Ministero della cultura e dal 2014 è inserito nel "Programma di valorizzazione delle eccellenze" del Ministero dell'istruzione.

Il programma

Oggi, ore 14-16, arrivo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Frosinone; ore 18, aula magna dell'Istituto "Tulliano" di via Vittoria Colonna, ad Arpino, insediamento della commissione giudicatrice. Domani, ore 9, nei locali del "Tulliano", svolgimento del Certamen; ore 9.30, a Palazzo Boncompagni (piazza Municipio), 12° simposio ciceroniano "Cicerone e la filosofia"; ore 12.30 aperitivo nei locali del Circolo "Tulliano"; ore 16, visita dei partecipanti all'Acropoli di Civitavecchia; ore 17 lezioni sull'Acropoli "Sapientiae immortalitas da Cicerone ad Agostino", con il professor Giampiero Scafoglio (Université Cote d'Azur); ore 18.30 visita alla Fondazione "Umberto Mastroianni" e saluto del presidente Francesca Casinelli.

Sabato, ore 10, visita guidata "I tesori della città di Arpino"; ore 11, a Palazzo Boncompagni, visita della mostra fotografica di Luigi Simeoni "Emulsioni d'Etiopia"; ore 16 visita dell'Abbazia di Montecassino con il saluto dell'abate dom Luca Fallica; ore 20, all'hotel "Il Cavalier d'Arpino" serata di cultura in collaborazione con Itesa Sanpaolo "Omaggio a Morricone", con l'Orchestra da camera di Frosinone e il soprano Orietta Manente, direttore artistico professor Maurizio Agamennone, presenta Tonino Bernardelli; ore 21.30, al centro storico di Arpino, serata d'incontro "Juvenum nox". Domenica, la cerimonia di premiazione: ore 10, in piazza Municipio, saluto delle autorità e consegna dei diplomi ai professori accompagnatori; cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas 2023; presentano Valeria Altobelli e Beppe Convertini. Si potrà seguire la cerimonia di premiazione della quarantaduesima edizione del Certamen di Arpino anche attraverso la diretta streaming sul sito https://www.certamenciceronianum.it/it/ Infine, in piazza Municipio, dalle 9 alle 13, l'annullo speciale offerto per l'occasione da Poste Italiane.