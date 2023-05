Raggira una anziana e le sfila una collana dal grande valore anche affettivo. È successo a una ottantenne del Giglio di Veroli. La signora era nel giardino della sua abitazione a sistemare alcune piantine quando è stata avvicinata da una giovane che le ha chiesto se potesse aiutarla a trovare un lavoro. La ragazza nel ringraziare, anche se la vittima non le ha potuto offrire nulla, l'ha abbracciata e le ha sfilato il girocollo. La verolana si è accorta poco dopo del raggiro, quando ormai la donna si era dileguata.

La ricostruzione

La giovane si è presentata in maniera gentile, sorridente. Era a piedi, a bordo strada. Si è avvicinata all'anziana che era intenta a piantare fiori in giardino. L'ha salutata e le ha chiesto se potesse aiutarla a trovare un'occupazione. La verolana le ha subito detto che le restava difficile aiutarla. A quel punto la giovane, seppur davanti a una risposta negativa, ha abbracciato l'ottantenne. Ma le sue intenzioni era tutt'altro che buone. Ha finto di ringraziare comunque la signora, e abbracciandola le ha preso la collana. Una collana a cui tra l'altro la verolana teneva molto, perché era un dono di una zia. La malvivente ha poi salutato l'ottantenne e si è dileguata prima che potesse rendersi conto di essere stata derubata. Pochi istanti dopo, infatti, ha capito che quella richiesta di lavoro e, soprattutto quell'abbraccio, erano tutt'altro che veri. Si trattava solo di un piano per raggirarla.

Il fenomeno

Purtroppo, quello dei raggiri e delle truffe, a danno soprattutto degli anziani, è un fenomeno spesso alla ribalta delle cronache nazionali e locali. Molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto ben curato, sono gentili, ma questo non deve far cadere in errore. Se si nutrono dubbi non esitare a contattare il 112. Le forze dell'ordine raccomandano di chiamare i familiari per accertarsi che quanto viene loro riferito da sconosciuti possa essere vero.