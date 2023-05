«Pretendiamo giustizia per Thomas». Lorenzo Sabellico, zio del diciannovenne ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 gennaio nel centro di Alatri, invita tutti a partecipare domenica alla manifestazione in piazza Santa Maria Maggiore. L'iniziativa era prevista già per domenica scorsa, ma è stata rinviata a causa del maltempo. In un post sui social estende l'invito anche a istituzioni politiche e religiose. Appuntamento quindi a domenica alle 18.