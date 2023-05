Si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ferentino i funerali di Luciano Capuani. Il sessantottenne è rimasto vittima di un incidente avvenuto il 26 aprile scorso in via Casilina nel territorio di Ferentino. Lo scontro tra la sua moto e un'auto condotta da un ottantenne non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso per il ferentinate. Domani mattina l'ultimo saluto