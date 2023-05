Un enorme masso si stacca dal versante della collina che sovrasta il centro della città, sfiora il tetto di un'abitazione e arresta la sua corsa in via Gelsi.

Un Primo maggio di paura per quanti risiedono nella zona. Il boato causato dalla caduta del macigno ha fatto temere il peggio. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia locale e della protezione civile nel vicolo del centro storico, a circa duecento metri dalla curia vescovile dove l'estate scorsa cadde un altro grosso masso. Il Comune emanò subito un'ordinanza, fu interdetto l'accesso al campetto di calcio, dove ancora oggi il masso giace. Cancelli chiusi e non si gioca più.

Ieri mattina il sindaco Luca Di Stefano, accompagnato dal comandate della polizia locale Dino Padovani, ha effettuato un sopralluogo nella zona della tragedia scampata e nel pomeriggio ha firmato una nuova ordinanza in cui si legge che durante la caduta il masso ha causato danni a una proprietà privata.

Nell'atto in questione il primo cittadino ha ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, "intervenire con somma urgenza per eliminare ogni possibile fonte di pericolo derivante da nuovi distacchi dal versante sovrastante via Gelsi", ordinando "la totale interdizione, dal numero civico 1 al civico 11, dell'area interessata dal pericolo e la sua stretta sorveglianza; il divieto di accesso all'area interdetta, come da segnaletica apposta; la rimozione del masso caduto attraverso incarico a una ditta idonea allo scopo; un'accurata indagine geologica sul sito interessato al fine della verifica e dell'accertamento di ulteriori massi instabili e l'eventuale messa in opera di idonei sistemi di contenimento tramite una ditta specializzata".

Intanto i residenti della zona hanno paura che i distacchi di pietre e rocce dal ripido costone della collina si ripetano. E in molti sottolineano che nell'arco di quasi un anno, dopo il precedente episodio, non è stato realizzato alcun intervento di messa in sicurezza del versante.