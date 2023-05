Lo scorso marzo è finita ai domiciliari per un'aggravamento della misura, accusata di aver messo a segno settanta furti in due anni in supermercati del capoluogo. Domiciliari da cui è evasa e pertanto è finita nuovamente nei guai. La donna, una trentacinquenne, G.P, è stata arrestata dalla polizia il primo maggio per evasione.

Ieri la direttissima e la convalida dell'arresto. È tornata ai domiciliari. Avrebbe sostenuto di essere uscita di casa perché non ce la faceva più a stare dentro.

La frusinate, difesa dall'avvocato Antonio Ceccani, avrebbe messo a segno numerosi furti in supermercati di Frosinone.

Settanta nell'arco di due anni. Questa l'accusa per cui è finita nei guai. Bollette da pagare, senza un lavoro, con difficoltà ad arrivare a fine mese. Avrebbe iniziato a intrufolarsi nei supermercati della zona e a rubare.

Come detto le contestano circa settanta furti in due anni. L'ultimo colpo compiuto ai danni di un market vicino alla sua zona, da dove ha portato via due prosciutti, a marzo di quest'anno.

Diverse le segnalazioni e denunce di furti in questi ultimi due anni da parte dei commercianti del capoluogo vittime dei colpi. Furti di generi alimentari. Dopo le denunce i poliziotti hanno avviato subito le indagini.