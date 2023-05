Furto con scasso nella tabaccheria Loffreda, lungo la trafficata via Roma. I malviventi hanno tagliato la serranda a maglie e si sono intrufolati forzando la porta e mandando in frantumi il vetro. Il titolare ha allertato i carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori del colpo avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

I ladri hanno portato via quello che sono riusciti ad arraffare: sigarette, contanti, gratta e vinci.

Ieri mattina la tabaccheria era aperta, ma la serranda mostrava ancora i segni dello scasso.

Appresa la notizia, i residenti della zona hanno espresso la loro vicinanza al titolare della tabaccheria e attendono che le indagini facciano il loro corso per individuare i ladri. Non si esclude che le telecamere di videosorveglianza possano fornire elementi importanti agli inquirenti nella caccia ai malviventi.