Prosegue senza sosta l'azione di contrasto dei fenomeni criminosi condotta dai carabinieri della stazione cittadina, al comando del luogotenente Fabio Laurentini.

Nel pomeriggio di ieri i militari sono stati impegnati in una operazione antidroga, che ha interessato soprattutto la zona del centro storico, divenuta da tempo una piazza dello spaccio a Ceccano. Con un notevole spiegamento di uomini e mezzi, l'Arma ha effettuato diverse perquisizioni, anche domiciliari, che hanno portato alla denuncia di un 40enne e un 45enne. Entrambi sono stati condotti in caserma per le formalità di rito. A loro carico il possesso di stupefacenti, anche se in modica quantità.

Durante l'operazione sono stati impiegati anche cani antidroga della speciale unità cinofila dei carabinieri. Quindi, un intervento mirato quello dei militari al comando del luogotenente Laurentini, he non mollano la presa sul fronte degli stupefacenti. Va anche sottolineata la presenza di pattuglie in perlustrazione nelle ore notturne, per garantire ai cittadini quella tranquillità che negli ultimi tempi è stata compromessa da una serie di furti. Azioni criminose sulle quali continuano comunque a indagare i carabinieri, per non lasciare la città in balia dei malviventi. E non si esclude che quanto prima possano vedersi i risultati dell'attività investigativa.